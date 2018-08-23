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«Лапти из целлофана, лифт с пробегом»: 10+ самых весёлых объявлений с Авито

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  • 22 января 2019, 19:11
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Сайт объявлений «Авито» незаменим для тех, кто очень любит экономить и покупать пусть б/у, зато подешевле. И пока самые хозяйственные этим и занимаются, самые остроумные соревнуются в сарказме, публикуя объявления о продаже целлофановых лаптей, фантиков от шоколада, воображаемых друзей и лифтов с пробегом. То ли действительно пытаются заработать деньги, то ли просто шутят. 

Собрали для вас самые смешные, нелепые, безумные и странные объявления, которые развеселят вас и заставят удивляться человеческой фантазии.

Ранее «Ридус» писал о том, какие безумные записки пишут друг друг соседи российских подъездов. Среди них редко встречаются наивные обращения, чаще — циничные, остроумные и откровенно угрожающие. 

Гениальные образцы юмористических объявлений можно также встретить в маршрутках, которые в народе кличут не иначе как колесницами дьявола. 

Пошутить любят и хозяева собак и других питомцев. Почитать их остроумные творения можно в материале «15 забавных предупреждающих табличек с чувством юмора»

А вот такие смешные и нелепые записи делают учителя в дневниках школьников.

Сами дети пишут ещё более крутые и искренние записки. Почитать их и посмеяться можно в материале «Ридуса» «35 оглушающе правдивых записок от детей».

Родители чаще всего отвечают детям взаимной искренностью и любовью, что бы это ни значило. В материале «35 крутых и забавных записок от любящих родителей» полно лайфхаков и весёлой житейской мудрости.

И совершенно невероятные записки пишут женщины. Прочитав их, обычно не знаешь, смеяться, плакать, бояться или умиляться.

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