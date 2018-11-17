Ученые рассказали, кто обитает в подлёдном озере в Антарктиде
- 22 января 2019, 17:48
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Ученые обнаружили останки неизвестных ракообразных в пробе воды, взятой в подледном озере Мерсер в Антарктиде.
Напомним, что ученые пробурили скважину в 1100 метров для изучения озера. В воду запустили нового робота-ныряльщика, который сможет работать при таких низких температурах.
Специалисты надеются, что в ходе исследования они найдут жизнь на дне озера, которая находилась в изоляции на протяжении тысячелетий.
Озеро находится в 600 километрах от Южного полюса, а его размеры (160 квадратных километров) схожи с Манхэттеном.
Исследование показало, что в озере живут ракообразные и тихоходки, которые, вероятно, раньше жили в Трансантарктических горах — в 50 км от озера Мерсер. Пока неизвестно, как организмы попали в лед.
Сейчас ученых будут делать забор организмов, чтобы проанализировать их ДНК и установить точный возраст.
Озеро Мерсер станет четвертым из почти 4 000 подледных озер в Антарктиде, до которого планируют добраться исследователи. Многие ученые уверены, что в таких местах могут быть условия, схожие со средой на Марсе или на спутниках Сатурна и Юпитера.
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