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Ученые рассказали, кто обитает в подлёдном озере в Антарктиде

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  • 22 января 2019, 17:48
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Ученые обнаружили останки неизвестных ракообразных в пробе воды, взятой в подледном озере Мерсер в Антарктиде.

Напомним, что ученые пробурили скважину в 1100 метров для изучения озера. В воду запустили нового робота-ныряльщика, который сможет работать при таких низких температурах.

Специалисты надеются, что в ходе исследования они найдут жизнь на дне озера, которая находилась в изоляции на протяжении тысячелетий.

Озеро находится в 600 километрах от Южного полюса, а его размеры (160 квадратных километров) схожи с Манхэттеном. 

Исследование показало, что в озере живут ракообразные и тихоходки, которые, вероятно, раньше жили в Трансантарктических горах — в 50 км от озера Мерсер. Пока неизвестно, как организмы попали в лед.

Сейчас ученых будут делать забор организмов, чтобы проанализировать их ДНК и установить точный возраст.

Озеро Мерсер станет четвертым из почти 4 000 подледных озер в Антарктиде, до которого планируют добраться исследователи. Многие ученые уверены, что в таких местах могут быть условия, схожие со средой на Марсе или на спутниках Сатурна и Юпитера.

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