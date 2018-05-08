Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3
- 22 января 2019, 17:23
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
В Мурманской области скончался третий летчик разбившегося при посадке бомбардировщика Ту-22М3. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на данные территориального центра медицины катастроф.
Как отмечается, третий из четырех членов экипажа умер в военном госпитале, где ему пытались оказать медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что в результате крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 погибли два члена работавшей на самолете команды, состояние здоровья двоих выживших летчиков оценивалось как тяжелое.
В настоящий момент на военном аэродроме в Оленегорске, где произошло ЧП, работают следователи. По информации агентства, объект находится под оцеплением.
Предварительной причиной аварии называется ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
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