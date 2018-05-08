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Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3

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© ТАСС

В Мурманской области скончался третий летчик разбившегося при посадке бомбардировщика Ту-22М3. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на данные территориального центра медицины катастроф.

Как отмечается, третий из четырех членов экипажа умер в военном госпитале, где ему пытались оказать медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 погибли два члена работавшей на самолете команды, состояние здоровья двоих выживших летчиков оценивалось как тяжелое.

В настоящий момент на военном аэродроме в Оленегорске, где произошло ЧП, работают следователи. По информации агентства, объект находится под оцеплением.

Предварительной причиной аварии называется ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

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