10+ эпических фотографий котов, которые впервые увидели снег

Коты в отличие от собак — не особо активные путешественники. Эти пушистые лентяи больше любят сидеть в тепле и наблюдать за непогодой из окна. Ветеринары потворствуют животным и не советуют выводить их на улицe при температуре ниже нуля. Но некоторых людей не остановить, и они рвутся проверить, как их питомцы будут реагировать на снег. Собрали для вас самые смешные фотографии кошек, которые впервые увидели снег. И большинству из них он не особо понравился.

А ваш котик любит зиму и снег? Поделитесь с нами историей о своём питомце в комментариях!