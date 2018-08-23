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10+ эпических фотографий котов, которые впервые увидели снег

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  • 22 января 2019, 16:40
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Коты в отличие от собак — не особо активные путешественники. Эти пушистые лентяи больше любят сидеть в тепле и наблюдать за непогодой из окна. Ветеринары потворствуют животным и не советуют выводить их на улицe при температуре ниже нуля. Но некоторых людей не остановить, и они рвутся проверить, как их питомцы будут реагировать на снег. Собрали для вас самые смешные фотографии кошек, которые впервые увидели снег. И большинству из них он не особо понравился.

А ваш котик любит зиму и снег? Поделитесь с нами историей о своём питомце в комментариях!

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