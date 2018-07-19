В костях человека найдены кровеносные сосуды
- 22 января 2019, 16:03
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Немецкие специалисты из Университета Дуйсбурга — Эссена во время серии новых экспериментов доказали, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов.
Авторы исследования не ожидали, что их работа станет открытием.
Никто не ожидал, что в XXI веке возможно открыть центральную анатомическую структуру, которая не описана в учебниках. Само открытие произошло случайно, — рассказали ученые.
Во время исследования ученые анализировали флуоресцентно окрашенные клетки крови у мышей и заметили, что они необычно проходят через твердую кость. Авторы исследования начали поиски информации об этом феномене, но не нашли объяснений ни в одном из справочников.
Тогда специалисты начали исследования, чтобы объяснить эту ситуацию. Ученые воспользовались веществом под названием этилциннамат, чтобы сделать кости мышей прозрачными. Затем, объединив флуоресцентную микроскопию с рентгеновской, специалисты обнаружили сотни маленьких сосудов, проходящих через кортикальный слой.
Рентген показал, что в кости голени мышей содержится более тысячи таких сосудов, через которые проходит около 80% артериальной крови и 59% венозной.
Найденные сосуды назвали транскортикальными (trans-cortical vessels).
Получив эти данные, авторы работы решили проверить, есть ли похожие сосуды у человека. Для этого они провели магнитно-резонансную томографию (МРТ) и сканировали ногу руководителя исследования Матиаса Гюнцера.
На полученных снимках специалисты заметили микроотверстия, очень похожие на мышиные сосуды в костях.
Также их присутствие косвенно подтверждает медицинская техника внутрикостного вливания (intraosseous infusion), которая долгое время использовалась полевыми врачами для быстрого восстановления солдат.
Мы нашли кровеносные сосуды там, где и не подозревали найти. Это безумие, что еще остаются такие вещи, которых мы не знаем о человеческой анатомии, — заключили авторы работы.
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