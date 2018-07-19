В костях человека найдены кровеносные сосуды

Немецкие специалисты из Университета Дуйсбурга — Эссена во время серии новых экспериментов доказали, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов.

Авторы исследования не ожидали, что их работа станет открытием.

Никто не ожидал, что в XXI веке возможно открыть центральную анатомическую структуру, которая не описана в учебниках. Само открытие произошло случайно, — рассказали ученые.

Во время исследования ученые анализировали флуоресцентно окрашенные клетки крови у мышей и заметили, что они необычно проходят через твердую кость. Авторы исследования начали поиски информации об этом феномене, но не нашли объяснений ни в одном из справочников.

Тогда специалисты начали исследования, чтобы объяснить эту ситуацию. Ученые воспользовались веществом под названием этилциннамат, чтобы сделать кости мышей прозрачными. Затем, объединив флуоресцентную микроскопию с рентгеновской, специалисты обнаружили сотни маленьких сосудов, проходящих через кортикальный слой.

Рентген показал, что в кости голени мышей содержится более тысячи таких сосудов, через которые проходит около 80% артериальной крови и 59% венозной.

Найденные сосуды назвали транскортикальными (trans-cortical vessels).

Получив эти данные, авторы работы решили проверить, есть ли похожие сосуды у человека. Для этого они провели магнитно-резонансную томографию (МРТ) и сканировали ногу руководителя исследования Матиаса Гюнцера.

На полученных снимках специалисты заметили микроотверстия, очень похожие на мышиные сосуды в костях.

Также их присутствие косвенно подтверждает медицинская техника внутрикостного вливания (intraosseous infusion), которая долгое время использовалась полевыми врачами для быстрого восстановления солдат.