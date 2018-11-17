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Липецкие полицейские помогли принять роды на автовокзале

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© youtube.com

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции помогли принять внезапно начавшиеся роды у одной из пассажирок на автовокзале города Липецка. Об этом во вторник сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, прапорщиков-героев зовут Олег Крутских и Руслан Гасанов.

Женщина, которая находилась на последних сроках беременности, сообщила полицейским, что у нее внезапно ухудшилось самочувствие. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую помощь, однако роды уже начались. Совместно с дежурившим в здании фельдшером полицейские помогли младенцу появиться на свет, — рассказала Ирина Волк.

Сотрудники прибывшей на вызов скорой помощи отвезли маму и ребенка в родильный дом. Действия полицейских и фельдшера медики оценили как «квалифицированные и «своевременные».

Примечательно, что появившегося на свет малыша решили назвать Олегом в честь одного из помогавших его матери прапорщиков.

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