Найдена древняя акула с зубами в форме космического корабля

Американские палеонтологи описали новый вид акул, у которых зубы были необычной формы. Многие отмечают, что их пасть напоминает космический корабль из видеоигры «Galagа», поэтому рыба получила название Galagadon nordquistae.

Останки акулы обнаружили недалеко от Южной Дакоты, что помогло определить их ареал обитания.

Согласно анализу останков, акулы этого вида жили в меловом периоде около 67 миллионов лет назад. Размер акул небольшой — от 30 до 45 см, и, вероятно, они обитали на дне пресных вод Южной Дакоты и питались мелкими рыбами, рачками и улитками.

Чтобы восстановить облик акулы, ученые проанализировали 20 найденных зубов прекрасной сохранности. Примечательно, что зубы были обнаружены недалеко от скелета тираннозавра Сью (FMNH PR 2081) — самой крупной и наиболее хорошо сохранившейся окаменелости, найденной на Земле.

Останки динозавра нашли около 20 лет назад, и тогда ученые вместе с останками динозавра сохранили и участок земли, где обнаружили кости. Он хранился в Чикаго в Филдовском музее естественной истории, и лишь недавно палеонтологи решили исследовать 2 тонны почвы, осадочных пород и культурного слоя, которые остались после раскопок.

Ученые надеялись найти недостающие детали скелета тираннозавра, но нашли зубы акулы. Также среди останков, вероятно, находился и хрящ рыбы, но от него практически ничего не осталось.

К нашему счастью, зубы акулы отлично сохранились, что позволило нам выяснить не только диету рыбы, но и ее облик. Вероятно, вымерший вид акул относится к ныне живущим ковровым или усатым акулам, — пояснили авторы исследования.

Сейчас эти акулы встречаются на мелководье в морях умеренного и тропического пояса в западной части Тихого и восточной части Индийского океанов.



Найденные зубы оказались настолько мелкими (менее 1 миллиметра), что ученые смогли исследовать их только при помощи микроскопа. Форма зубов напомнила космический корабль из популярной видеоигры. Сравнение зуба и космического корабля представлено ниже.