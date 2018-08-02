Русская вышивальщица создаёт потрясающие объёмные пейзажи

Российская художница Вера Шимуни прославилась в интернете тем, что создаёт миниатюрные природные пейзажи с помощью вышивки. Талантливая девушка — самоучка, а её яркие работы — настоящие произведения искусства.

Я просто решила попробовать. А когда я создала свою первую вышивку, парень с отличным художественным вкусом, который мне нравился, написал: „Это ты сделала? Так круто!“ — и это вдохновило меня продолжать. Я стала публиковать свои работы с вышивкой в Instagram, и люди начали писать мне: „Могу ли я купить это?“ И я подумала: „А почему бы и нет?“ — рассказала мастерица.

Свои маленькие картины Вера, более известная в Сети под ником Shimunia, создаёт с помощью воображения, иголки и ниток ярких причудливых цветов, которые переносят нас в красивый мир, где царят природа, умиротворение и любовь.

Детализация в зависимости от сложности занимает где-то от трёх дней до целого месяца. Я придумываю идею для будущей вышивки, готовлю необходимые материалы. Иногда картина в моей голове не совпадает с тем, что я сделала, тогда я обрезаю нитки и пробую снова, — говорит талантливая девушка.

Потрясающие объёмные работы молодой мечтательной художницы так понравились публике, что на её страницу в Instagram подписались уже более 200 тысяч человек, а от покупателей нет отбоя.

Что вы думаете о таком искусстве? Приобрели бы себе подобную вышивку?