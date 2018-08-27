Кокорину грозит инвалидность из-за отсутствия тренировок в СИЗО

Состояние футболиста «Зенита» Александра Кокорина, находящегося сейчас в СИЗО, может настолько ухудшиться, что ему потребуется замена коленного сустава на искусственный. Таково мнение врачей Российского футбольного союза (РФС), которое привел один из адвокатов футболиста Андрей Ромашов.

Он уже ранее сообщал, что отсутствие тренировок в следственном изоляторе негативно сказывается на здоровье Кокорина.

По словам Ромашова, перенесенная спортсменом в марте 2018 года операция на ахилловом сухожилии, незавершенный курс реабилитации и отсутствие тренировок могут сделать из Кокорина инвалида. «У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России, — рассказал адвокат в интервью ТАСС. — Это заключение еще жестче, чем у врачей „Зенита“».

Он пояснил, что Кокорину грозит замена прооперированного коленного сустава на искусственный.

Ромашов также сообщил, что уголовное дело Кокорина и Мамаева уже насчитывает 16 томов. С 26 декабря с материалами дела знакомятся потерпевшие, после чего к ознакомлению приступят обвиняемые и их адвокаты.

Кроме того, защитник Кокорина заверил, что «никакого футбольного матча в СИЗО с участием Александра не будет». «Если контракт у Мамаева с клубом практически расторгнут, а ему осталось только завизировать соответствующий документ, то Кокорин не может играть по контракту даже в изоляторе», — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, ставшие фигурантами уголовного дела после двух драк в Москве, находятся под следствием с октября 2018 года. По статье о совершении хулиганских действий по предварительному сговору спортсменам грозит до семи лет лишения свободы.

Мосгорсуд продлил им срок пребывания в СИЗО до 8 февраля 2019 года.



Вместо побоев следствие решило инкриминировать футболистам и другим фигурантам дела причинение легкого вреда здоровью. В деле остается и обвинение в хулиганстве.

