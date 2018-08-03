ЦБ санирует Московский индустриальный банк

Совет директоров Банка России принял решение о санации в отношении Московского индустриального банка (ПАО «МИнБанк»), занимающего 33-е место в рейтинге финансово-кредитных организаций страны по размеру активов.

Об этом сообщается в документе, распространенном во вторник пресс-службой ЦБ.

В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности Банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России, — говорится в документе.

В распространенном материале отмечается, что функции временной администрации на период финансового оздоровления организации с 22 января возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

По данным руководства ЦБ, финансовые проблемы у ПАО «МИнБанк» начались из-за участия в неэффективных инвестиционных проектах в области строительства и промышленности, а также финансирования невыгодных операций с недвижимостью.

По состоянию на начало 2019 года совокупная стоимость активов финансовой организации составляла около 320,5 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.

В ЦБ заверили, что во время санации банк продолжит работать в штатном режиме, сохранив право участия в новых сделках.

Напомним, в 2017 году под санацию Центробанка попал еще один крупный игрок российского финансового рынка — Промсвязьбанк. Тогда для поддержания стабильности кредитной организации требовалось вливание около 100 миллиардов рублей.