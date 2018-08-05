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Автомобиль пермского депутата арестовали за долги

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© Chevrolet

Машина 43-летнего депутата земского собрания Большесосновского муниципального района Пермского края была арестована судебными приставами из-за долга по транспортному налогу в 80 тысяч рублей.

Владельцу автомобиля Chevrolet Niva сообщили о возбуждении исполнительного производства, но он никак не отреагировал.

В итоге судебный пристав выехал по месту жительства неплательщика и наложил арест на принадлежащий ему автомобиль марки Chevrolet Niva, сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю.

Отмечается также, что должнику предоставили возможность погасить долг и вернуть транспортное средство, однако до настоящего времени никаких действий с его стороны предпринято не было.

В связи с этим судебный пристав начал собирать необходимые документы для передачи арестованного имущества на торги. После оценки стоимости автомобиля его передадут на реализацию, а вырученные денежные средства перечислят в федеральный бюджет. При этом разница будет возвращена должнику, говорится в сообщении.

Как сообщал URA.RU, ранее за долг в размере более 13 млн рублей был арестован Mercedes депутата Краснокамской городской думы. Поскольку погашать долги он не собирался, ему заблокировали счета и ограничили выезд за границу.

В январе 2018 года сообщалось, что закон о налоговой амнистии для физических лиц коснется более 20 миллионов человек и предполагает списание долгов на 41 миллиард рублей.

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