Минтруд назвал самые востребованные профессии в России

В 2018 году самыми востребованными в России оказались профессии в сфере бухгалтерского учета и образования, сообщает пресс-служба Минтруда.

Данные были собраны из открытых источников по поиску работы Всероссийским научно-исследовательским институтом труда ведомства совместно с РЭУ им Г. В. Плеханова.

По итогам проведенного анализа выяснилось, что в 2018 году больше всего требовались бухгалтеры — 130 802 вакансии. В 2017 году таких вакансий насчитывалось 100 680.

Большой спрос сохранился и на педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования. В 2018 году было размещено 100 834 такие вакансии (в 2017-м их было чуть больше — 114 032).

Кроме того, было размещено 96 171 объявление о поиске педагогов дошкольного образования (годом ранее — 135 822).

В беседе с RT профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков назвал высокую востребованность бухгалтеров позитивной тенденцией, пояснив, что, если они нужны, значит, на рынке труда необходимы специалисты, которые могли бы контролировать, организовывать и вести учет финансовых операций. Это свидетельствует о развитии бизнеса и росте числа предприятий.

Он также отметил, что, к сожалению, профессия преподавателя остается недооцененной и низкооплачиваемой, что и создает дефицит педагогов.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России на ближайшие пять лет и самые высокооплачиваемые вакансии служб занятости.