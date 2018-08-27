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Минтруд назвал самые востребованные профессии в России

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© ТАСС / Максим Шеметов

В 2018 году самыми востребованными в России оказались профессии в сфере бухгалтерского учета и образования, сообщает пресс-служба Минтруда.

Данные были собраны из открытых источников по поиску работы Всероссийским научно-исследовательским институтом труда ведомства совместно с РЭУ им Г. В. Плеханова.

По итогам проведенного анализа выяснилось, что в 2018 году больше всего требовались бухгалтеры — 130 802 вакансии. В 2017 году таких вакансий насчитывалось 100 680.

Большой спрос сохранился и на педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования. В 2018 году было размещено 100 834 такие вакансии (в 2017-м их было чуть больше — 114 032).

Кроме того, было размещено 96 171 объявление о поиске педагогов дошкольного образования (годом ранее — 135 822).

В беседе с RT профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков назвал высокую востребованность бухгалтеров позитивной тенденцией, пояснив, что, если они нужны, значит, на рынке труда необходимы специалисты, которые могли бы контролировать, организовывать и вести учет финансовых операций. Это свидетельствует о развитии бизнеса и росте числа предприятий.

Он также отметил, что, к сожалению, профессия преподавателя остается недооцененной и низкооплачиваемой, что и создает дефицит педагогов.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России на ближайшие пять лет и самые высокооплачиваемые вакансии служб занятости.

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СМИ: одна из пропавших на Урале туристок погибла

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© соцсети

Одна из пропавших на Урале туристок в ночь на 22 января вышла на связь со спасателями, позвонив по номеру «112». Вторая, вероятно, погибла от переохлаждения, сообщил источник, близкий к поисково-спасательной операции.

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что туристки выключают телефон, чтобы не села батарея, и связываются со спасателями в оговоренное время.

Поиски пропавших в горах продолжались всю ночь, их ищут без перерывов третьи сутки, — добавила руководитель пресс-службы главка Наталья Зырянова.

По ее словам, о самочувствии девушек «нет информации». В поисках принимают участие шесть групп — спасатели, волонтеры и охотники, сообщает URA.ru.

По информации источников портала E1, одна из девушек рассказала спасателям во время телефонного разговора, что вторая упала в водоем, промокла и не смогла выжить.

Две туристки пропали 19 января во время похода. Пять человек — два парня и три девушки — вышли с турбазы «Серебрянский камень» и отправились на гору Казанский Камень. Расстояние между точками — пять километров, туристы не смогли его преодолеть и вернулись обратно. На обратном пути две девушки отстали.

«Я шел первый, они за мной. Но на пути назад нам встретился знакомый, который совершал подъем. Он их отвлек вопросами: привет, как дела, как на вершине? Мы, к сожалению, не заметили, что парень повстречал их, потому что он заходил сбоку, а не был у нас на пути. В итоге обе Елены пошли какой-то другой дорогой. Потом мы вернулись, но их на месте уже не было», — рассказал один из участников группы.

У пропавших девушек нет с собой еды, палаток и спичек. Они собирались вернуться на базу через три часа.

Последняя запись на странице одной из пропавших девушек

Эвакуировать туристок планируется при помощи вертолета Ми-8. Предположительно, они находятся в районе поселка Кытлыма.

В июле спасатели шесть дней искали российского альпиниста Александра Гукова на горе Латок-1 в Пакистане. Из еды у него оставалась половинка шоколадного батончика. Мужчина выжил, его товарищ сорвался со скалы и погиб.

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