В СМИ появилась диппочта об убийстве журналистов в ЦАР

«Московский комсомолец» опубликовал переписку российских дипломатов об убийстве в Центральноафриканской Республике российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.

В числе участников переписки — посол России в ЦАР Сергей Лобанов и временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков. Речь идет о встрече российских дипломатов с человеком, который предположительно был водителем журналистов и свидетелем их убийства, о гибели гендиректора Национальной жандармерии ЦАР, который поддерживал контакт с российской стороной по этому делу, а также о ходе следствия.

«Наш поверенный через восемь дней после убийства сообщает в МИД, что шофер „отвечал спутанно и невнятно, повторяя, что не помнит“. Через месяц он, конечно, научился лучше отвечать и меньше помнить. Но у нас нет никакой уверенности, что наши дипломаты, а потом наши следователи действительно говорили с тем шофёром, который повез журналистов на место смерти», — отметили в редакции МК. Также журналисты посетовали на вялые темпы расследования этого резонансного преступления.



Напомним, режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике в конце июля 2018 года. Автомобиль с их телами обнаружили в 23 километрах от города Сибю. Выживший водитель журналистов рассказал, что на них напали вооруженные люди: они выскочили из кустов и открыли по автомобилю огонь на поражение. Жена Расторгуева позже заявила, что поездка не была как следует подготовлена и журналистов буквально отправили на верную гибель.



В Следственном комитете считают, что «Центр управления расследованиями», отправивший трех российских журналистов в ЦАР на съемки документального фильма в одну из самых опасных стран мира, не обеспечил им охрану и тем самым ответственен за их гибель. Однако среди общественности есть самые разные мнения на этот счет. Одни подозревают бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и нанятых им людей, другие обвиняют в смерти журналистов близкого к Кремлю предпринимателя Евгения Пригожина.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, как военкор Федерального агентства новостей Кирилл Романовский опубликовал в Facebook подробную запись о передаче главному редактору интернет-проекта «Центр управления расследованиями» Андрею Коняхину номера телефона человека по имени Мартин — ключевого свидетеля в деле о гибели российских журналистов в ЦАР.