В Китае официально подтвердили факт рождения ГМО-детей

Скандально известный китайский ученый Хэ Цзянькуй осуществил эксперимент по редактированию ДНК детей, нарушив целый ряд законов КНР. Официальное подтверждение ходивших с осени 2018 года слухов напечатали СМИ Китая.

«Ученый организовал проектную группу, включающую иностранный персонал, который намеренно избегал надзора и использовал небезопасную технологию для выполнения редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что официально запрещено законом», — цитирует РИА Новости сообщение Xinhua.



Хэ Цзянькуй годами подделывал результаты этической экспертизы и сумел набрать восемь пар для участия в своем эксперименте, который продолжался с марта 2017 года по ноябрь 2018 года, что привело к двум беременностям и рождению детей. Все они находятся под пристальным наблюдением медиков.



Одна из участниц эксперимент родила близнецов, которых назвали Лулу и Нана, другая женщина беременна и готовится к родам ребенка с отредактированным ДНК.

Напомним, в феврале 2017 года ученые из Национальной академии наук и Национальной академии медицины в США всерьез допустили скорое появление ГМО-людей путем вмешательства в геном ребенка на стадии зародыша.

Ранее «Ридус» рассказывал об истории клонирования живых существ, начиная с появления в середине XIX века идеи создания генетически идентичных организмов, и заканчивая рождением овечки Долли, а также первыми попытками редактировать геном человека.