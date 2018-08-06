найти ×
   
  • USD
    66.36
  • EUR
    75.55
СохранитьСохранено0
×

-10119

Депутат начал бессрочную акцию протеста против выдачи Украине Елены Бойко

Small f78f8d6c11

© Россия 1

Тульский депутат Владимир Тимаков объявил бессрочную акцию протеста против выдачи российским судом Украине журналистки Елены Бойко, которая скрывалась в РФ от политических репрессий за свою в поддержку жителей Крыма и Донбасса.

«Судьба Елены Бойко — это лишь „вершина айсберга“, заметная из-за известности этой журналистки. Речь идет о тысячах людей, поверивших в Россию и столкнувшихся с бездушием, коррупцией, а нередко — с откровенным предательством чиновной машины», — заявил Тимаков в своем видеообращении.

«Складывается впечатление, что Российская Федерация — мать только для сноуденов и депардье, равнодушная к миллионам людей Русского мира. С этим скотством пора кончать. Я буду проводить личные еженедельные акции протеста в знак солидарности с Еленой Бойко и тысячами людей, которых вышвырнули или которым не дали гражданства. Рассчитываю на отклик всех неравнодушных соотечественников», — добавил депутат.

Напомним, в декабре прошлого года Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении режима пребывания в стране. Она приехала в Россию для участия в телепрограммах в качестве эксперта, но не оформила патент на трудовую деятельность, так как работа носила разовый характер. Журналистку выдворили за пределы РФ и отказали ей в политическом убежище.

Как сообщал «Ридус», Бойко отправили не в Донецк, а в Харьков, прямо в руки Службы безопасности Украины. В результате журналистка была немедленно задержана. В ее отношении возбуждено дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По этой статье Елене Бойко грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна
4317849читать позжечитаю позже
Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете
3016454читать позжечитаю позже

главное


Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

311143460читать позжечитаю позже

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды06 августа 2018

Правда посмертно.

15123305читать позжечитаю позже