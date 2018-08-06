Депутат начал бессрочную акцию протеста против выдачи Украине Елены Бойко

Тульский депутат Владимир Тимаков объявил бессрочную акцию протеста против выдачи российским судом Украине журналистки Елены Бойко, которая скрывалась в РФ от политических репрессий за свою в поддержку жителей Крыма и Донбасса.

«Судьба Елены Бойко — это лишь „вершина айсберга“, заметная из-за известности этой журналистки. Речь идет о тысячах людей, поверивших в Россию и столкнувшихся с бездушием, коррупцией, а нередко — с откровенным предательством чиновной машины», — заявил Тимаков в своем видеообращении.

«Складывается впечатление, что Российская Федерация — мать только для сноуденов и депардье, равнодушная к миллионам людей Русского мира. С этим скотством пора кончать. Я буду проводить личные еженедельные акции протеста в знак солидарности с Еленой Бойко и тысячами людей, которых вышвырнули или которым не дали гражданства. Рассчитываю на отклик всех неравнодушных соотечественников», — добавил депутат.

Напомним, в декабре прошлого года Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении режима пребывания в стране. Она приехала в Россию для участия в телепрограммах в качестве эксперта, но не оформила патент на трудовую деятельность, так как работа носила разовый характер. Журналистку выдворили за пределы РФ и отказали ей в политическом убежище.



Как сообщал «Ридус», Бойко отправили не в Донецк, а в Харьков, прямо в руки Службы безопасности Украины. В результате журналистка была немедленно задержана. В ее отношении возбуждено дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По этой статье Елене Бойко грозит до пяти лет лишения свободы.