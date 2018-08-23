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Буддист выиграл в покер 670 тысяч долларов и отдал на благотворительность

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  • 21 января 2019, 23:45
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Профессиональный игрок в покер Скотт Велленбах (Scott Wellenbach) из Канады поучаствовал в турнире PokerStars Caribbean Adventure, который проводился на Багамских островах. Мужчина занял третье место и выиграл в общей сложности 671,2 тысячи долларов, что составляет примерно 44,5 миллиона рублей. 

Все деньги канадец пообещал отдать в благотворительные фонды, помогающие «людям, животным, или существам, которые могут чувствовать». 67-летний игрок называет себя буддистом по мировоззрению и утверждает, что именно практики по медитации помогли ему добиться успеха в игре.

Скотт не считает увлечение азартными играми достойным для буддиста качеством, но оправдывает себя тем, что выигрывает деньги не у самых хороших людей и отдаёт их на благие дела.

«Большую часть этих денег я выиграл у людей, которые слишком зависимы от игры, чересчур пьяны, необразованны или слишком мазохисты, поэтому не могут играть хорошо. Все люди склонны к зависимостям и подвержены слабостям, но некоторые из нас смогли приструнить их, чтобы играть получше», — рассказал призёр покерного турнира журналистам ВВС News.

Также канадец отметил, что благодаря практикам медитации стал лучше контролировать свои эмоции и понимать, что происходит в его голове: «Как только ты осознаешь, что с тобой происходит, все мысли и эмоции меньше влияют на тебя, и ты можешь сосредоточиться на том, что происходит на столе и выиграть».

Выигранные деньги мужчина решил отдать на благотворительность, так как уверен, что должен творить добро.

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