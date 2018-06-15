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Нашу жизнь нарисовали в абсурдно смешных комиксах

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  • 21 января 2019, 23:23
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Челябинскую художницу Анастасию Иванову знают в Сети под ником comicada. Девушка с детства любит рисовать, в своих саркастических комиксах чаще всего доводит до абсурда проблемы, с которыми сталкивается человечество. Главный персонаж сатирических иллюстраций — её собственное альтер-эго, попадающее в забавные ситуации, знакомые каждому.

«Вы не можете убежать от своих проблем, зато можете посмеяться им в лицо», — иронично замечает художница. На Instagram творческой девушки с отменным чувством юмора подписаны уже более 53 тысяч человек.

1. Сказка о Золушке

2. Фокусы с наушниками

3. Я уеду жить в свитер

4. Почему убегает кофе

5. Ассоциации

6. Как я пеку печенье

7. Чёрная пятница

8. Звёзды российского шоубизнеса в роли супергероев. Ольга Бузова — Бузвумен

9. Подайте для подумать

10. Дед Мороз и носки

11. Звёзды российского шоубизнеса в роли супергероев. Игорь Николаев — Выпьемзалюбовь

12. Кэтмен лежит на помощь

13. Хеллоуин

14. Звёзды российского шоубизнеса в роли супергероев. Филипп Киркоров - Кингмен

15. Вечная утренняя история

16. Борьба с сыром

17. Шкала адекватности женщины по бровям:

Оригинал. Модная дива. Опасность. Большая опасность. Возможно, это мужчина.

А вам нравится такое творчество?

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