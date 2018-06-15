Нашу жизнь нарисовали в абсурдно смешных комиксах
- 21 января 2019, 23:23
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Челябинскую художницу Анастасию Иванову знают в Сети под ником comicada. Девушка с детства любит рисовать, в своих саркастических комиксах чаще всего доводит до абсурда проблемы, с которыми сталкивается человечество. Главный персонаж сатирических иллюстраций — её собственное альтер-эго, попадающее в забавные ситуации, знакомые каждому.
«Вы не можете убежать от своих проблем, зато можете посмеяться им в лицо», — иронично замечает художница. На Instagram творческой девушки с отменным чувством юмора подписаны уже более 53 тысяч человек.
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9. Подайте для подумать
10. Дед Мороз и носки
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13. Хеллоуин
14. Звёзды российского шоубизнеса в роли супергероев. Филипп Киркоров - Кингмен
15. Вечная утренняя история
16. Борьба с сыром
17. Шкала адекватности женщины по бровям:
Оригинал. Модная дива. Опасность. Большая опасность. Возможно, это мужчина.
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