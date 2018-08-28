МИД РФ пригрозил ответить на санкции Евросоюза из-за дела Скрипалей

В российском МИД прокомментировали введение Евросоюзом новых санкций против российских граждан под предлогом их причастности к инциденту в Солсбери, сообщает РИА Новости.

В дипведомстве отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.

«Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по „делу Скрипалей“ не выдерживают критики», — приводит агентство комментарий министерства.

Ранее стало известно, что Евросоюз впервые ввел ограничения в рамках нового механизма принятия санкций за распространение и применение химоружия.



В частности, санкции введены в отношении главы и замглавы ГРУ из-за событий в Солсбери.

Брюссель утверждает, что они ответственны за «хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года».

В декабре прошлого года санкции против России были расширены Соединенными Штатами. В черный список тогда попали 18 граждан РФ, 15 из них — сотрудники ГРУ. Кроме того, ограничительные меры коснулись Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которых на Западе подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а также сотрудницы компании Project Lakhta Елены Хусяйновой.