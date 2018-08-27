Женщина похоронила кота, а он вернулся к ней через 3 года

Кот по кличке Сидни (Sidney) пропал в британском городе Брэндон в марте 2016 года. В поисках животного хозяйка Шерон Фокс (Sharon Fox) и её дочь Лорен (Lauren) обратились в местный совет, а там сообщили, что кота с такими приметами на днях сбил автомобиль и того уже похоронили. «Это было ужасно. Мы даже не смогли принести его тело домой, чтобы как следует попрощаться», — вспоминает британка. Убитой горем владелице прислали только фотографию погибшего котика с той же окраской, что и её.

Однако почти спустя три года в доме 53-летней британки раздался телефонный звонок и неизвестная женщина сообщила Шерон, что её кошка живая и здоровая найдена в 20 километрах от дома хозяйки.

Мы не могли поверить своим ушам. Мы уже оплакали нашего кота, нам ведь прислали фотографию его мертвого, лежащего на обочине дороги… Но эта женщина была абсолютно уверена. Она сказала, что нашла кошку по кличке Сидни, проверила микрочип животного и обнаружила мой телефон и адрес.

Мать с дочерью отправились на встречу с потерянным котом. «Женщина, которая приютила его, предупредила нас, что Сидни стал немного враждебным из-за жизни на улице. Но как только он увидел меня, он перевернулся на спину и замяукал, предлагая погладить его по животу. У нас не осталось никаких сомнений, что это наш Сидни, и что он помнит нас и знает своё имя», — рассказала Шерон Фокс изданию Daily Mail.



Британки предположили, что три года назад их кот мог забраться в чей-то автомобиль и случайно уехать далеко от дома, а потом не смог найти дорогу обратно. Также женщины очень разозлись на местный совет, который убедил их в том, что их любимый питомец погиб. Пресс-секретарь организации извинился перед семьёй: «Из-за накладок мы не проверили микрочип животного, наши обычные процессы не были соблюдены, и мы очень сожалеем об этом».

Теперь «воскресший из мёртвых» котик уже дома, и вся семья очень счастлива: «Наш кот потерял почти все свои зубы, очевидно он много дрался на улицах, у него порвана губа, которая уже зажила. Мы так счастливы, что он вернулся домой! У Сидни теперь вдоволь еды и объятий, и, кажется, он доволен. Мы больше никогда не выпустим его на улицу без присмотра!».

Интернет-пользователей растрогала эта история, они радостно отметили: «Не зря говорят, что у кошек 9 жизней!».

Ранее «Ридус» рассказывал удивительную историю кошки, которая убежала из дома 13 лет назад, а потом была найдена в 60 км от дома и возвращена счастливой хозяйке.

Также мы писали о не менее трогательной истории о пропавшем котёнке, который самостоятельно вернулся домой на поезде, чем очаровал всех сотрудников железной дороги.