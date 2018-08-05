Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

Американскую корпорацию Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро за недостаточное информирование пользователей при получении согласия на обработку и использование личных данных.

В Национальной комиссии по информатике и свободам (CNIL) отметили, что Google полагается на согласие пользователей обрабатывать их данные в целях персонализации рекламы, однако получает это согласие неправильным образом.

«Это первый раз, когда CNIL использует новый максимально допустимый уровень наказания в рамках общих правил о защите данных», — приводит сообщение ведомства телеканал «360».

В Комиссии указали, что невозможно точно выяснить, какие именно сайты получают доступ к данным пользователей, а также в каком объеме они собираются.

Кроме того, CNIL посчитало полученное согласие пользователей недостаточно «точным» и «однозначным».

В декабре прошлого года Роскомнадзор оштрафовал американскую транснациональную компанию Google за нарушение российского законодательства. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей.