найти ×
   
  • USD +0.03
    66.36
  • EUR -0.04
    75.55
СохранитьСохранено0
×

00149

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

Small default

© pixabay.com

Американскую корпорацию Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро за недостаточное информирование пользователей при получении согласия на обработку и использование личных данных.

В Национальной комиссии по информатике и свободам (CNIL) отметили, что Google полагается на согласие пользователей обрабатывать их данные в целях персонализации рекламы, однако получает это согласие неправильным образом.

«Это первый раз, когда CNIL использует новый максимально допустимый уровень наказания в рамках общих правил о защите данных», — приводит сообщение ведомства телеканал «360».

В Комиссии указали, что невозможно точно выяснить, какие именно сайты получают доступ к данным пользователей, а также в каком объеме они собираются.

Кроме того, CNIL посчитало полученное согласие пользователей недостаточно «точным» и «однозначным».

В декабре прошлого года Роскомнадзор оштрафовал американскую транснациональную компанию Google за нарушение российского законодательства. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей
811294330читать позжечитаю позже
Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным
9612842читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9029440читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

15018347читать позжечитаю позже