В Афганистане более 120 силовиков погибли при атаке талибов
- 21 января 2019, 17:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Более 120 сотрудников афганских сил безопасности погибли при нападении боевиков радикального движения «Талибан»* на военную базу в центральной провинции Майдан-Вардак, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны Афганистана.
По словам собеседника агентства, в результате взрыва внутри военного тренировочного центра в городе Майданшахр погибли 126 человек.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения «Талибан»*.
Представитель правительства отказался от комментариев. Ранее правительство заявило, что во время атаки были убиты 12 человек, отмечает агентство.
Осенью 2017 года в Афганистане при подрыве двух автомобилей погибли как минимум 40 военных.
В январе 2018 года в столице Афганистана Кабуле в результате взрыва в дипломатическом квартале погибли 10 человек, около 50 получили ранения.
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* запрещенная в России террористическая организация
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