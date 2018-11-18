найти ×
   
  • USD +0.03
    66.36
  • EUR -0.04
    75.55
СохранитьСохранено0
×

00189

В Афганистане более 120 силовиков погибли при атаке талибов

Small default

© AP/TASS

Более 120 сотрудников афганских сил безопасности погибли при нападении боевиков радикального движения «Талибан»* на военную базу в центральной провинции Майдан-Вардак, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны Афганистана.

По словам собеседника агентства, в результате взрыва внутри военного тренировочного центра в городе Майданшахр погибли 126 человек.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения «Талибан»*.

Представитель правительства отказался от комментариев. Ранее правительство заявило, что во время атаки были убиты 12 человек, отмечает агентство.

Осенью 2017 года в Афганистане при подрыве двух автомобилей погибли как минимум 40 военных.

В январе 2018 года в столице Афганистана Кабуле в результате взрыва в дипломатическом квартале погибли 10 человек, около 50 получили ранения.

___________________

* запрещенная в России террористическая организация

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
804516читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
9145494читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

201995читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

10060055читать позжечитаю позже