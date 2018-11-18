В Афганистане более 120 силовиков погибли при атаке талибов

Более 120 сотрудников афганских сил безопасности погибли при нападении боевиков радикального движения «Талибан»* на военную базу в центральной провинции Майдан-Вардак, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны Афганистана.

По словам собеседника агентства, в результате взрыва внутри военного тренировочного центра в городе Майданшахр погибли 126 человек.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения «Талибан»*.



Представитель правительства отказался от комментариев. Ранее правительство заявило, что во время атаки были убиты 12 человек, отмечает агентство.

Осенью 2017 года в Афганистане при подрыве двух автомобилей погибли как минимум 40 военных.

В январе 2018 года в столице Афганистана Кабуле в результате взрыва в дипломатическом квартале погибли 10 человек, около 50 получили ранения.

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* запрещенная в России террористическая организация