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Детей могут обязать носить в городах светоотражающую одежду

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Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД РФ полковник полиции Сергей Хранцкевич заявил, что в его ведомстве думают о том, чтобы обязать детей в городах носить светоотражающую одежду.

В настоящее время эта мера носит рекомендательный характер, обязательна же она только вне населенных пунктов, отметил Хранцкевич в эфире радиостанции «Милицейская волна».

В МВД хотят, чтобы детей и в городе в темное время суток было лучше видно на дорогах.

Кроме того, Хранцкевич рассказал, что сейчас обсуждается идея снизить барьер «допустимого превышения» скорости с 20 до 10 километров в час.

Эта мера, по его словам, призвана уменьшить количество аварий на дорогах.

В декабре 2017 года в правила дорожного движения (ПДД) был внесен дополнительный пункт, согласно которому водители автомобилей обязаны в темное время суток в случае вынужденной остановки за пределами населенного пункта надевать светоотражающие куртку или жилет.

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