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Роскомнадзор угрожает штрафами соцсетям Facebook и Twitter

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© pixabay.com

За нарушение закона о персональных данных Роскомнадзор намерен наказать соцсети Facebook и Twitter в административном порядке, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, 17 декабря 2018 года федеральная служба потребовала у этих компаний предоставить информацию, касающуюся локализации баз данных российских пользователей на территории РФ.

В итоге соцсети дали формальные ответы на это требование. «Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — рассказал Ампелонский РИА Новости.

Поэтому Роскомнадзор решил начать в отношении Facebook и Twitter административное производство. Компаниям будут направлены соответствующие уведомления.

Ампелонский напомнил, что штраф за данное правонарушение составляет пять тысяч рублей.

Как известно, согласно закону о персональных данных, личные данные россиян должны храниться на территории России. Нарушители этого закона вносятся Роскомнадзором в специальный реестр, а при отказе устранить нарушение блокируются. Закон распространяется и на зарубежные компании.

Ранее сообщалось, что персональные данные россиян можно будет передавать частным компаниям после принятия поправок к Федеральному закону № 152 «О персональных данных».

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