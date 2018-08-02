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В отряд космонавтов не прошла ни одна из 80 кандидаток

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© Станислав Красильников/ТАСС

Роскосмос положительно относится к идее отбора женщин в отряд космонавтов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы считаем, что отряд космонавтов выглядел бы более уверенно, если бы количество женщин внутри отряда космонавтов увеличилось», — цитирует его ТАСС.

Он также напомнил, что недавно был проведен очередной отбор в отряд космонавтов. Однако, несмотря на большое количество кандидатов, в итоге отобрали всего несколько человек, пишет агентство.

При этом ни одна из 80 женщин, участвовавших в отборе, не сумела попасть в отряд, отмечает ФАН.

Тем не менее Роскосмос намерен продолжать поиск женщин-космонавтов в так называемом инициативном порядке, то есть не ждать, когда кто-то запишется на отбор.

Ранее стало известно, что используемый в работе скафандр «Орлан-МКС» будет доработан для использования женщинами. В частности, на нем будут установлены элементы экзоскелета, которые усилят руки оператора при выполнении работ в открытом космосе, рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Как известно, полет в космос совершили пока только четыре женщины-космонавта из СССР и России — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

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