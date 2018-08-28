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Тест: Что вы помните из школьных уроков биологии?

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  • 21 января 2019, 13:23
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Знаете ли, сколько хромосом у человека, что образуют две созревшие половые клетки, какой орган в нашем теле самый крупный и кто выращивает детёнышей у морских коньков? Попробуйте ответить на вопросы из школьной программы по биологии и узнайте, какую оценку вам поставил бы учитель!

Поделитесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим самым любознательным друзьям.

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