Число помещенных под домашний арест выросло в России в 4 раза

За последние пять лет более чем в 4 раза выросло число подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

В ведомстве отметили, что последние десять лет планомерно реализуется государственная политика, направленная на гуманизацию уголовных наказаний. Благодаря этому суды стали чаще назначать альтернативные заключению под стражу меры пресечения. Они в первую очередь направлены на снижение числа подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах.

Домашний арест — одна из семи мер пресечения альтернативных СИЗО. Как правило, она избирается судом в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой либо средней тяжести.

«За последние пять лет численность домашних арестантов увеличилась более чем в 4 раза, с 5 тысяч человек в 2013 году до 22 тысяч в 2018 году», — приводит сообщение РИА Новости.

Для контроля над лицами, находящимися под домашним арестом, используются мобильные и стационарные контрольные устройства в комплекте с электронными браслетами.

С 2013 года эти средства контроля применялись в отношении более 60 тысяч домашних арестантов. Количество таких лиц с каждым годом возрастает на 15—20%, констатируют во ФСИН.

Ранее в ведомстве сообщали, что, несмотря на увеличение числа колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов, их все равно не хватает.