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Опубликовано видео отражения атаки Израиля на Дамаск силами ПВО Сирии

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© youtube.com

В Сети появились видеозаписи действий сил противовоздушной обороны Сирии, отразивших 20 января новый налет израильской авиации на Дамаск в районе аэропорта «Дювали».

В отражении атаки участвовали расчеты зенитно-ракетных комплексов российской производства «Панцирь» и «Бук». Согласно сообщениям сирийских СМИ, им удалось уничтожить семь израильских ракет.

Пресс-служба Армии освобождения Израиля в свою очередь распространила сообщение о перехвате ракеты, запущенной по Голанским высотам со стороны Сирии.

В Израиле авианалеты на Сирию объясняют борьбой с иранскими военными подразделениями. Военные заявили, что атаковали подразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» в окрестностях Дамаска и рекомендовали сирийцам воздержаться от попыток в ответ нанести ущерб территории Израиля.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе израильские самолеты атаковали иранские военные склады в районе аэропорта Дамаска.

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