Вице-премьер Италии потребовал ввести санкции против Франции

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо выступил с предложением введения санкций против европейских стран, продолжающих вести политику колонизации Африки.

Ди Майо назвал гибель африканских мигрантов в Средиземноморье, в том числе у берегов Апеннинского полуострова, прямым следствием колонизации некоторых африканских государств. От лица своей партии «Движение „5 звезд“» он пообещал «подталкивать как итальянское правительство, так и европейские и международные дипломатические институты» к решительным мерам борьбы с колонизацией, передает газета «Взгляд».

Также Луиджи Ди Майо обвинил Францию в том, что она продолжает в «десятках стран» Африки «чеканить свою монету, колониальный франк», финансируя таким образом «свою внешнюю задолженность» через эксплуатацию континента.

Напомним, итальянские избиратели обеспокоены как наплывом мигрантов в страну, так и их массовой гибелью в Средиземном море, в связи с чем к власти в стране пришли политические лидеры, пообещавшие решить эту проблему, в том числе правая партия «Движение „5 звезд“». С 2014 года в Италию прибыли сотни тысяч мигрантов, на содержание которых правительство ежегодно тратит миллиарды евро.

Ранее Луиджи Ди Майо заявлял, что Италия не собирается становиться «лагерем беженцев для всей Европы» и обвинял президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии, поскольку Париж на словах поддерживает права человека, а на деле ужесточает свой миграционный режим.

Ранее «Ридус» рассказывал о предупреждении от МВД Австрии насчет опасности прорыва 20 тысяч вооруженных мигрантов в ЕС через боснийско-хорватскую границу.