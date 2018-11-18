В России автоматизировали работу ЗАГСов

Минэкономразвития приступило к тестированию системы автоматизации работы ЗАГСов, что в ближайшем будущем освободит россиян от обязанности подавать документы на регистрацию рождения и смерти.



«По словам представителей ведомства, протестировать новую систему решили на самых массовых и социально значимых услугах, оказание которых возможно и без участия заявителя. В случае успешного внедрения новшества их перечень планируется расширить», — передает газета «Известия».



В настоящее время регистрация рождения или смерти оформляется в центрах госуслуг (МФЦ) и в отделах ЗАГСов по письменному заявлению граждан, к которому нужно приложить пакет документов.



Как сообщал «Ридус», с 1 октября по всей России начал работать Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). До конца 2020 года специалисты региональных ведомств оцифруют около 524 миллионов уже существующих и актуальных записей об изменении гражданского состояния, а также будут вносить в реестр новые. ЕГР ЗАГС призван лечь в основу будущей единой федеральной электронной базы сведений о населении России. В перспективе появление он должен максимально упростить обмен информации между архивами ЗАГС и государственными ведомствами.

Ранее «Ридус» рассказывал о точке зрения людей, которые считают, что идея единого реестра населения грозит превращением России в электронный концлагерь.