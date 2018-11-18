найти ×
   
  • USD
    66.33
  • EUR
    75.58
СохранитьСохранено0
×

00193

В России автоматизировали работу ЗАГСов

Small f78f8d6c11

© pixabay.com

Минэкономразвития приступило к тестированию системы автоматизации работы ЗАГСов, что в ближайшем будущем освободит россиян от обязанности подавать документы на регистрацию рождения и смерти.

«По словам представителей ведомства, протестировать новую систему решили на самых массовых и социально значимых услугах, оказание которых возможно и без участия заявителя. В случае успешного внедрения новшества их перечень планируется расширить», — передает газета «Известия».

В настоящее время регистрация рождения или смерти оформляется в центрах госуслуг (МФЦ) и в отделах ЗАГСов по письменному заявлению граждан, к которому нужно приложить пакет документов.

Как сообщал «Ридус», с 1 октября по всей России начал работать Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). До конца 2020 года специалисты региональных ведомств оцифруют около 524 миллионов уже существующих и актуальных записей об изменении гражданского состояния, а также будут вносить в реестр новые. ЕГР ЗАГС призван лечь в основу будущей единой федеральной электронной базы сведений о населении России. В перспективе появление он должен максимально упростить обмен информации между архивами ЗАГС и государственными ведомствами.

Ранее «Ридус» рассказывал о точке зрения людей, которые считают, что идея единого реестра населения грозит превращением России в электронный концлагерь.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
11036296читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
21032049читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

201995читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

10060055читать позжечитаю позже