Кольца Сатурна оказались современниками динозавров

Американские астрономы, занимающиеся миссией «Кассини», расшифровали данные зонда, который почти полтора года назад завершил свою работу.

В новом исследовании ученые рассказали свежие данные о массе и возрасте колец Сатурна. Оказалось, что они гораздо моложе, чем считалось ранее.

Напомним, что до недавнего времени считалось, что кольца образовались вместе с самой планетой около 4,5 миллиарда лет назад. Для определения возраста колец используются различные методы, основанные на эволюции структур в кольцах, характеристиках движения малых спутников, и предположения о том, что поверхность ледяных частиц, составляющих кольца, темнеет со временем.

Предыдущие исследования показывали, что общая масса колец составляет 0,75 массы спутника Сатурна Мимаса. Эта оценка базировалась на наблюдениях волн плотности в кольцах A и B, которые проводили аппараты серии «Вояджер» в 1980—1981 годах.

Но со временем у ученых появились сомнения, и данные решили проверить с помощью зонда «Кассини».

Новая оценка массы колец основана на изменениях траектории аппарата гравитационным полем планеты, а также учета глубинных атмосферных течений на Сатурне, — рассказали ученые.

Согласно последним данным, масса колец Сатурна составляет примерно 0,41 массы спутника Мимаса, а образоваться они могли от 10 до 100 миллионов лет назад.