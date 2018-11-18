СМИ: Абэ собирается просить у Путина Шикотан и Хабомаи

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ начал изучение вопроса о заключении мирного договора с Россией, пишет японское издание Kyodo.

По информации источника в местном правительстве, проект разрабатываемого в Токио мирного договора будет включать гарантии российской стороны по передаче Японии острова Шикотан, а также группы необитаемых островов, называемых Хабомаи.

Шикотан и острова Хабомаи на карте. В левом нижнем углу граница японского острова Хоккайдо. © maps. google.com

При этом, по данным информатора Kyodo, японские власти не планируют включать в условия договора острова Итуруп и Кунашир, поскольку не видят реальной возможности для принятия таких условий Москвой.

Как стало известно ранее, 22 января Синдзо Абэ прибудет в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Тема заключения мирной договоренности должна стать их центральным вопросом.

Несколькими часами ранее информацию о возможной передаче Японии части южных Курильских островов прокомментировал помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметивший, что действия премьера Абэ лишь усложняют переговорный процесс.

Напомним, в начале января Синдзо Абэ заявил, что передача части Курильских островов Японии должная проходить при полном согласии со стороны живущих там россиян и не подразумевает их переселения.

На проходившем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме Путин предложил Абэ до конца 2018 года подписать мирный договор «без всяких предварительных условий», а уже затем «как друзья» решить вопрос о Курилах.

Тогда Токио отверг это предложение.

На встрече в Сингапуре 14 ноября прошлого года лидеры двух стран договорились ускорить переговоры о заключении мирного договора. При этом, официальные лица в Москве ни разу не говорили о возможной передаче Японии части Курильских островов.