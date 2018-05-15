Умер продюсер «Рэмбо», «Терминатора» и «Крепкого орешка»

В Будапеште на 75-м году жизни скончался продюсер Эндрю Джордж Вайна, известный работой над такими фильмами, как «Рэмбо: Первая кровь», «Рэмбо: Первая кровь 2», «Рэмбо 3», «Крепкий орешек: Возмездие», а также третьей и четвертой картинами о Терминаторе.

По информации портала Hungary Today, в последнее время Вайна тяжело болел. Продюсер скончался в собственном доме в Будапеште.

Активную карьеру в индустрии кино Вайна начал в 80-х годах прошлого столетия, успев спродюсировать более 40 кинолент, отмечает ФАН. Основной его специализацией всегда были боевики и картины в жанре экшн.

С 2011 года Вайна занимал должность правительственного комиссара в Венгрии, отвечая за стратегию сохранения и развития национального кинематографа.