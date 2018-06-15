В Египте обнаружили захоронения возрастом свыше 4 тысяч лет
- 20 января 2019, 18:30
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Ученые-археологи обнаружили шесть древних захоронений, относящихся к эпохе первых династий древнеегипетских фараонов, существовавших около 4,5 тысяч лет назад. Важное открытие сделала группа британских специалистов, работавшая в районе Куббат аль-Хава.
По словам генерального секретаря египетского Совета по делам древностей профессора Мустафы Вазири, часть из обнаруженных захоронений были разграблены еще в древние времена, однако в них также удалось обнаружить интересующие науку артефакты.
Среди них — керамические изделия, погребальная маску, а также амулет с изображением древнеегипетского бога-творца Хнума. Сейчас их изучением занимаются эксперты музея в Асуане, предает египетское агентство MENA.
Специалист также уточнил, что обнаруженные погребения имеют разные размеры, два из них высечены в горной породе.
Мустафа Вазири отметил, что сделанные археологами находки могут принадлежать III-VI династии фараонов, правившей приблизительно в 2680 — 2130 годах до нашей эры.
В прошлом году «Ридус» рассказывал о древнейших до сих пор обнаруженных пивоварнях, найденных археологами в дельте реки Нил.
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