Трамп в очередной раз посмеялся над глобальным потеплением

Президент США Дональд Трамп обратился к нации в связи с аномальными снегопадами и похолоданием, накрывшими значительную часть территории страны. В своей записи, призывающей американцев по возможности не выходить из дома, известный противник теории глобального потепления Трамп не смог обойти стороной этой излюбленной темы.

Рекомендациями и персональными соображениями на этот счет глава государства в свойственной себе манере поделился в Twitter.

Будьте осторожны и постарайтесь не выходить из дома. Огромная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных температур. Сейчас было бы не плохо получить немного старого доброго глобального потепления, — подытожил Трамп.

Тем временем около 15 штатов от Миссури в центральной части страны до Мэн, расположенного на северо-востоке Атлантического побережья США, по данным Национальной метеорологической службы, остаются во власти аномальных погодных условий.

Так, в некоторых районах глобального американского региона Средний Запад за одну лишь субботу выпало около 25 сантиметров снега.

В частности, в международном аэропорту О’Хара (штат Иллинойс) из-за образовавшегося гололеда со взлетно-посадочной полосы выкатился самолет со 129 пассажирами на борту, предает «Интерфакс».

Напомним, летом 2017 года вступивший в права президента США Дональд Трамп заявил о выходе из Парижского соглашения по климату, посчитав предписанные им обязательства невыгодными для Америки.

Соглашение представляет собой крупное перераспределение богатств США в пользу других стран. Выход отвечает экономическим интересам Америки и не будет иметь большого значения для окружающей среды, — заявил тогда Трамп.

Позднее свое недовольство таким решением главы Овального кабинета выразили президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Согласно уставу документа, подписанного в 2015 году, 195 стран брали на себя обязательство не допустить повышения средней температуры на Земле к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальной эпохой.