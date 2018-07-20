В Чечне без электричества остались более 120 тысяч человек

Более 122 тысяч жителей Урус-Мартановского района Чеченской Республики остались без электричества в результате возникновения нештатной ситуации на одном из элементов энергоинфраструктуры региона.

Соответствующее сообщение в воскресенье опубликовано на сайте Ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики РФ.

20 января в 13:49 по московскому времени действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ „ГРП-110 — Горец“. Без электроснабжения остались бытовые потребители Урус-Мартановского района (около 122,5 тысяч человек), — говорится в заметке.

Восстановить электроснабжение специалисты обещают уже в ближайшие часы.