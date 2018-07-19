Видео: мужчина топором разбил стекла машины, стоящей на зебре
- 20 января 2019, 14:33
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В соц сетях появилось видео, на котором снято как в Краснодаре мужчина топором разбил окна иномарки, припаркованной на пешеходном переходе.
На кадрах видно, как местный житель, которому не понравилось, что машина стоит на зебре, подошел к автомобилю с топориком, несколько раз ударил им по стеклам, а затем убежал.
В момент происшествия в салоне автомобиля находились молодой человек с девушкой. Водитель выбежал из машины и побежал за нападавшим.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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