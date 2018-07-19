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Видео: мужчина топором разбил стекла машины, стоящей на зебре

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© vk.com

В соц сетях появилось видео, на котором снято как в Краснодаре мужчина топором разбил окна иномарки, припаркованной на пешеходном переходе.

На кадрах видно, как местный житель, которому не понравилось, что машина стоит на зебре, подошел к автомобилю с топориком, несколько раз ударил им по стеклам, а затем убежал.

В момент происшествия в салоне автомобиля находились молодой человек с девушкой. Водитель выбежал из машины и побежал за нападавшим.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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В Чечне без электричества остались более 120 тысяч человек

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© PA Images\TASS

Более 122 тысяч жителей Урус-Мартановского района Чеченской Республики остались без электричества в результате возникновения нештатной ситуации на одном из элементов энергоинфраструктуры региона.

Соответствующее сообщение в воскресенье опубликовано на сайте Ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики РФ.

«20 января в 13:49 по московскому времени действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ „ГРП-110 — Горец“. Без электроснабжения остались бытовые потребители Урус-Мартановского района (около 122,5 тысяч человек)», — говорится в заметке.

Восстановить электроснабжение специалисты обещают уже в ближайшие часы.

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