Видео: мужчина топором разбил стекла машины, стоящей на зебре

В соц сетях появилось видео, на котором снято как в Краснодаре мужчина топором разбил окна иномарки, припаркованной на пешеходном переходе.

На кадрах видно, как местный житель, которому не понравилось, что машина стоит на зебре, подошел к автомобилю с топориком, несколько раз ударил им по стеклам, а затем убежал.

В момент происшествия в салоне автомобиля находились молодой человек с девушкой. Водитель выбежал из машины и побежал за нападавшим.



Обстоятельства происшествия выясняются.