В Эстонии призвали направить ракеты на Петербург

Репортер ежедневной эстонской газеты Eesti Pаevaleht Вахур Кооритс призвал разместить на территории своей страны ракеты, способные достичь Санкт-Петербурга.

Такие меры, считает журналист, необходимы в нынешних условиях мировой политики, что позволит Эстонии иметь «резервный план» по сдерживанию Москвы. Особенно это необходимо в том случае, если нынешний порядок безопасности в мире распадется, а Эстония останется одна, без своего защитника — НАТО.

Выбор Санкт-Петербурга как цели для ракет Кооритс объясняет расположением там стратегически важных целей, в том числе штаба Западного военного округа и Военно-морского флота России, сообщает Sputnik Eesti.

По мнению репортера, это окажет серьезное психологическое давление на Москву, которая в случае нападения на республику заплатила бы высокую цену, лишившись своей Северной столицы и морской торговли в Балтийском море.

Журналист размышляет, что его государству было бы неплохо приобрести военные корабли, которые могли бы мешать российскому торговому флоту, отмечает РЕН ТВ.

Кооритс предлагает в случае нападения России на Эстонию захватывать и топить направляющиеся в российские порты торговые суда до тех пор, пока судовладельцы не откажутся от идеи торговых отношений с Россией. Тогда Москва окажется под серьезным давлением и потеряет каналы для экспорта нефтепродуктов, считает эстонский журналист.

Как писал «Ридус», в марте прошлого года Польша купила у США систему ПРО Patriot «для защиты от России». В Польше находится 3,5 тысячи американских солдат в составе одной механизированной бригады. Польские власти неоднократно заявляли, что Россия может напасть на прибалтийские страны и Польшу, поэтому им требуется современная система ПРО, в частности противоракетный комплекс Patriot, состоящий на вооружении армий США и стран — союзниц НАТО.