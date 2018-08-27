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Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе летчики запутались в своих парашютах.

В поисках катапультировавшихся летчиков приняли участие шесть рыболовецких судов, так как столкновение самолетов произошло над районом активного промышленного рыболовства.

Сначала был обнаружен и поднят спасательный плот, на котором находилось связанное фалом тело пилота в шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом.

После рыбаки подняли еще один плот с телом, опутанным парашютом и стропами. Тела военных с рыболовецкого траулера забрал вертолет Минобороны, сообщает портал 47news.

Позже рыбаки обнаружили два фрагмента самолета. сумку со снабжением и еще один оранжевый плот, но пустой, отмечает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», один из летчиков столкнувшихся истребителей Су-34 обнаружен живым в море. Спасатели подняли его на борт вертолета.

18 января на Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. По предварительным данным, причиной столкновения стала ошибка экипажа

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