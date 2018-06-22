В ДТП с участием микроавтобуса в Тольятти пострадали 6 человек

Шесть человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автобуса, произошедшего в субботу вечером в Тольятти.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, выехавшего на полосу встречного движения.

19 января в 18:20 в Тольятти водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Subaru, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Peugeot, который перевозил 10 пассажиров под управлением водителя 1994 года рождения, — рассказали в ведомстве.

Среди пострадавших числится ребенок 2012 года рождения, передает РИА Новости.