Диана Арбенина покинула французскую клинику под свою ответственность

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина покинула парижскую клинику под свою ответственность. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пиар-директора музыкального коллектива Марию Кохель.

Диана Арбенина выписалась из французской клиники под свою ответственность. Опасность для жизни миновала. К слову, точный диагноз рок-звезде французские медики так и не поставили и боли в области сердца не сняли, — заявила она.



Мария Кохель уточнила, что дальнейшее лечение музыкант будет проходить в России.

Проблемы со здоровьем, внезапно давшие знать о себе во время перелета во Францию, не должны существенно сказаться на концертном графике Арбениной и ее коллектива.

Так, из ближайших мероприятий «Ночные снайперы» отменят лишь телевизионное выступление, запланированное на 21 января. Назначенный на 24 число концерт в Рыбинске должен пройти согласно гастрольному графику.

Сегодня в Instagram певица обратилась к свои поклонникам, поддержавшим ее в трудный момент жизни.

Ребята, все, кто писал мне эти дни, переживал и беспокоился, огромное вам спасибо. Я тронута. Ту поддержку, которую я получила от вас в эти дни, я никогда не забуду. Мне уже легче, я уже могу шевелить руками, ногами. И потом, пожалуйста, не забывайте, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит из перелетов, переездов, часовых поясов. Не справился чуть-чуть организм. Но я обещаю договориться с сердцем, с головой, постараюсь себя чуть-чуть беречь, — сказала она.



Напомним, информация о внезапном ухудшении состояния здоровья исполнительницы появилась накануне днем.

По некоторым данным, у Арбениной случился сердечный приступ, с последствиями которого французские медики боролись около 16 часов. Ближе к вечеру пятницы самочувствие артистки стабилизировалось.