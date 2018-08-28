ЛНР и ДНР проведут совместные учения
- 19 января 2019, 15:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики с 22 по 25 января проведут совместные учения силовых ведомств и МЧС, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, силовые структуры ЛНР будут оказывать помощь «материальными и людскими ресурсами в совместном восстановлении систем жизнеобеспечения и объектов гражданской инфраструктуры».
Марочко отметил, что Луганск в случае военной агрессии со стороны Украины оставляет за собой право «оперативно отреагировать контрмерами и дать адекватный ответ», сообщает РИА Новости.
Ранее в ЛНР и ДНР заявили о необходимости проведения таких учений из-за систематических нарушений перемирия украинскими силовиками, отмечает РЕН ТВ.
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