ЛНР и ДНР проведут совместные учения

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики с 22 по 25 января проведут совместные учения силовых ведомств и МЧС, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, силовые структуры ЛНР будут оказывать помощь «материальными и людскими ресурсами в совместном восстановлении систем жизнеобеспечения и объектов гражданской инфраструктуры».

Марочко отметил, что Луганск в случае военной агрессии со стороны Украины оставляет за собой право «оперативно отреагировать контрмерами и дать адекватный ответ», сообщает РИА Новости.

Ранее в ЛНР и ДНР заявили о необходимости проведения таких учений из-за систематических нарушений перемирия украинскими силовиками, отмечает РЕН ТВ.