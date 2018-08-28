найти ×
   
  • USD -0.11
    66.33
  • EUR -0.05
    75.58
СохранитьСохранено0
×

0010440

ЛНР и ДНР проведут совместные учения

Small default

© AP/TASS

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики с 22 по 25 января проведут совместные учения силовых ведомств и МЧС, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, силовые структуры ЛНР будут оказывать помощь «материальными и людскими ресурсами в совместном восстановлении систем жизнеобеспечения и объектов гражданской инфраструктуры».

Марочко отметил, что Луганск в случае военной агрессии со стороны Украины оставляет за собой право «оперативно отреагировать контрмерами и дать адекватный ответ», сообщает РИА Новости.

Ранее в ЛНР и ДНР заявили о необходимости проведения таких учений из-за систематических нарушений перемирия украинскими силовиками, отмечает РЕН ТВ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса
90180119читать позжечитаю позже
Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе
70226352читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

21031997читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?28 августа 2018

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

3135815читать позжечитаю позже