Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в горах Крыма

В Крыму из-за выпавших осадков вероятна опасность резкого схода лавин в горах, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

По его словам, это создает угрозу жизни и здоровью людей, которые могут находится поблизости.

Также из-за снежного покрова и гололеда многие места в горах могут быть просто непроходимы для автомобилей, — отметил министр.

Шахов добавил, что спасатели всегда готовы прийти на помощь людям, попавшим в трудную ситуацию в горах, тем не менее те, кто все же решился отправиться туда на зимний отдых, должны соблюдать все правила безопасности.

Министр напомнил туристам о необходимости регистрироваться перед выходом на любые туристические маршруты и призвал быть благоразумными при планировании походов или поездок в горно-лесную местность в зимнее время, отмечается на сайте республиканского министерства.