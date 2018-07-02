В Пентагоне заявили об испытании в России противоспутниковой ракеты
- 19 января 2019, 08:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Россия в декабре прошлого года провела успешные испытания противоспутниковой системы «Нудоль», сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на секретный доклад Министерства обороны США.
О наличии этого документа телеканалу рассказали два источника в Пентагоне.
По их словам, выпущенная системой «Нудоль» ракета достигла цели, пролетев более 2000 километров за 17 минут.
Источники отметили, что испытания ракеты проводились в прошлом году дважды, а последний раз это происходило 23 декабря.
В Пентагоне считают, что ПРО «Нудоль» может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Система А-235 «Нудоль» испытывается последние несколько лет. Она предназначена для перехвата баллистических ракет, а также космических аппаратов военного назначения при защите Московского региона и промышленных районов страны.
Как говорилось в статье «Ридуса», в июле прошлого года вице-премьер правительства России Юрий Борисов назвал шесть видов российского оружия, которые превосходят по своим тактико-техническим характеристикам лучшие зарубежные аналоги. Среди них, в частности, он назвал мобильный ударный противоспутниковый комплекс «Нудоль».
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