В Пентагоне заявили об испытании в России противоспутниковой ракеты

Россия в декабре прошлого года провела успешные испытания противоспутниковой системы «Нудоль», сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на секретный доклад Министерства обороны США.

О наличии этого документа телеканалу рассказали два источника в Пентагоне.

По их словам, выпущенная системой «Нудоль» ракета достигла цели, пролетев более 2000 километров за 17 минут.

Источники отметили, что испытания ракеты проводились в прошлом году дважды, а последний раз это происходило 23 декабря.

В Пентагоне считают, что ПРО «Нудоль» может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.

Система А-235 «Нудоль» испытывается последние несколько лет. Она предназначена для перехвата баллистических ракет, а также космических аппаратов военного назначения при защите Московского региона и промышленных районов страны.

Как говорилось в статье «Ридуса», в июле прошлого года вице-премьер правительства России Юрий Борисов назвал шесть видов российского оружия, которые превосходят по своим тактико-техническим характеристикам лучшие зарубежные аналоги. Среди них, в частности, он назвал мобильный ударный противоспутниковый комплекс «Нудоль».