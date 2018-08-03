По лунным кратерам вычислили пик падения астероидов на Землю
- 19 января 2019, 10:40
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная группа ученых из США, Канады и Великобритании придумала способ, позволяющий вычислить количество падений астероидов на Землю по лунным данным.
Специалисты изучили лунные кратеры диаметром более 10 километров и возрастом менее миллиарда лет.
Ученые пояснили, что по повреждениям земной поверхности это выяснить крайне сложно, так как движение литосферных плит, вода, перемещение грунта и ветра со временем стирают эти следы.
Поэтому найти нетронутый древний кратер на Земле — задача не из легких. Исключением являются только самые большие структуры, вроде кратера Чиксулуб на полуострове Юкатане.
Авторы нового исследования предположили, что узнать прошлое о нашей планете можно с помощью спутника — Луны, так как благодаря ее условиям кратеры остаются неизменными вечно.
Земля и Луна находятся, по космическим меркам, совсем рядом и, если считать падения крупных метеоритов связанными событиями, то их частота должна быть одинаковой и там, и там. Задачу осложняет то, что лунные кратеры сложно датировать, — рассказали исследователи.
Чтобы датировать кратеры на Земле достаточно изучить осадочные породы, когда как на Луне это сделать невозможно. Но авторы новой работы придумали остроумное решение.
Лунная поверхность покрыта слоем реголита — каменной пыли, образовавшейся при бомбардировке поверхности космическими частицами небольших размеров. Чем поверхность старше, тем реголита на ней больше.
Известно, что эта пыль слабее нагревается под воздействием солнечных лучей, и хуже отдает тепло, чем коренные породы. И эту разницу легко заметить в инфракрасном диапазоне — чем участок поверхности моложе, тем ярче он светится.
Чтобы проверить свою теорию ученые проанализировали информацию, собранную спутником Lunar Reconnaissance Orbiter, на котором имеется прибор DLRE, измеряющий тепловое излучение лунной поверхности и его изменения в течение лунных суток.
Специалисты изучили данные о лунных кратерах диаметром более 10 километров и возрастом менее миллиарда лет. Оказалось, что интенсивность падения крупных астероидов и метеоритов заметно выросла под конец палеозоя (около 290 миллионов лет назад).
Вероятно это связано с какими-то космическими изменениями, приведшими к появлению новых астероидов, либо — к изменению орбит старых, — заключили ученые.
Схожая картина могла быть и на Земле в это время, уверены авторы исследования.
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