По лунным кратерам вычислили пик падения астероидов на Землю

Международная группа ученых из США, Канады и Великобритании придумала способ, позволяющий вычислить количество падений астероидов на Землю по лунным данным.

Специалисты изучили лунные кратеры диаметром более 10 километров и возрастом менее миллиарда лет.

Ученые пояснили, что по повреждениям земной поверхности это выяснить крайне сложно, так как движение литосферных плит, вода, перемещение грунта и ветра со временем стирают эти следы.

Поэтому найти нетронутый древний кратер на Земле — задача не из легких. Исключением являются только самые большие структуры, вроде кратера Чиксулуб на полуострове Юкатане.

Авторы нового исследования предположили, что узнать прошлое о нашей планете можно с помощью спутника — Луны, так как благодаря ее условиям кратеры остаются неизменными вечно.

Земля и Луна находятся, по космическим меркам, совсем рядом и, если считать падения крупных метеоритов связанными событиями, то их частота должна быть одинаковой и там, и там. Задачу осложняет то, что лунные кратеры сложно датировать, — рассказали исследователи.

Чтобы датировать кратеры на Земле достаточно изучить осадочные породы, когда как на Луне это сделать невозможно. Но авторы новой работы придумали остроумное решение.

Лунная поверхность покрыта слоем реголита — каменной пыли, образовавшейся при бомбардировке поверхности космическими частицами небольших размеров. Чем поверхность старше, тем реголита на ней больше.

Известно, что эта пыль слабее нагревается под воздействием солнечных лучей, и хуже отдает тепло, чем коренные породы. И эту разницу легко заметить в инфракрасном диапазоне — чем участок поверхности моложе, тем ярче он светится.

Чтобы проверить свою теорию ученые проанализировали информацию, собранную спутником Lunar Reconnaissance Orbiter, на котором имеется прибор DLRE, измеряющий тепловое излучение лунной поверхности и его изменения в течение лунных суток.

Специалисты изучили данные о лунных кратерах диаметром более 10 километров и возрастом менее миллиарда лет. Оказалось, что интенсивность падения крупных астероидов и метеоритов заметно выросла под конец палеозоя (около 290 миллионов лет назад).

Вероятно это связано с какими-то космическими изменениями, приведшими к появлению новых астероидов, либо — к изменению орбит старых, — заключили ученые.

Схожая картина могла быть и на Земле в это время, уверены авторы исследования.