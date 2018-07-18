Правительство одобрило законопроекты о фейках и неуважении к органам власти
- 18 января 2019, 21:41
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Кабинет министров предоставил положительные заключения на проекты федеральных законов, касающихся распространения недостоверных новостей и оскорбительного выражения неуважительной позиции по отношению к обществу, государству и органам власти.
Об этом в пятницу вечером сообщил глава парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Ввиду того, что со стороны правительства получены положительные заключения на эти законопроекты, они будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета в понедельник, — заявил депутат нижней палаты.
Как отмечает ТАСС, первый из одобренных кабмином законопроектов касается запрета на публикацию в СМИ «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».
Во втором документе речь идет о борьбе с предназначенными для неограниченного круга лиц материалами, в которых в оскорбительной форме выражается «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ».
Отмечается, что оба законопроекта предполагают возможность привлечения потенциальных нарушителей к административной ответственности, в том числе — в виде ареста.
Авторами обеих инициатив, внесенных в Государственную Думу 12 декабря, выступили депутаты Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также их коллега из нижней палаты парламента Дмитрий Вяткин.
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