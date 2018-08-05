Посольство РФ подтвердило данные о задержании россиянина в Норвегии

Сотрудники российского посольства в Норвегии подтвердили информацию о задержании местными правоохранительными службами гражданина России, который накануне, 17 января, ударил ножом местную жительницу в одном из магазинов Осло.

По имеющейся информации, 17 января 2019 года в Осло задержан российский гражданин, нанёсший ножевые ранения женщине в магазине. Посольство находится в контакте с правоохранительными органами, детали дела уточняются, — заявили в дипломатическом представительстве.

Как сообщили ранее в норвежской полиции, задержанный 20-летний гражданин РФ прибыл в Норвегию из Швеции.

По версии правоохранителей, пострадавшая женщина оказалась случайной жертвой преступника. Нападавший атаковал ее со спины, нанеся удар в область позвоночника.

Сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице.

Полиция расценивает действия россиянина как теракт, передает «Интерфакс». По информации агентства, задержанный признался, что планировал нападение заранее, рассчитывая, что жертв его действий будет больше.