Тест: Насколько вы антисоциальный человек?
- 18 января 2019, 18:07
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В вашем окружении наверняка есть люди, которых называют «душа компании», в шумном обществе они чувствуют себя как рыба в воде. А есть и те, кто предпочитает не выделяться из толпы, сливаясь с окружающей обстановкой. Встречаются и откровенные человеконенавистники, которые сторонятся многолюдных собраний, как огня. А насколько вы антисоциальный человек? Узнайте, свою шкалу любви и ненависти к людям, ответив на простые вопросы нашего теста.
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