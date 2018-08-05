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Тест: Насколько вы антисоциальный человек?

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  • 18 января 2019, 18:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В вашем окружении наверняка есть люди, которых называют «душа компании», в шумном обществе они чувствуют себя как рыба в воде. А есть и те, кто предпочитает не выделяться из толпы, сливаясь с окружающей обстановкой. Встречаются и откровенные человеконенавистники, которые сторонятся многолюдных собраний, как огня. А насколько вы антисоциальный человек? Узнайте, свою шкалу любви и ненависти к людям, ответив на простые вопросы нашего теста.

Результатами делитесь в комментариях! А тест отправьте своим друзьям-букам.

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