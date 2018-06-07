В понедельник, 21 января, жители РФ увидят «кровавую» Луну

В понедельник, 21 января, произойдет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать почти на всей территории России.

Чтобы посмотреть на затмение, даже не нужно просыпаться глубоко ночью, — максимальная фаза будет в 8:13 по московскому времени.

21 января с 06:34 до 09:51 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на территории России. Полную фазу затмения смогут увидеть жители северо-запада европейской части России, севера Урала и Сибири, Дальнего Востока, — рассказали сотрудники Московского планетария.

Начало полутеневого затмения произойдет в 5:36, а конец — в 10:48. В планетарии советуют, что лучшим временем для наблюдения будет промежуток с 7:41 до 8:44. Пик затмения произойдет в 8:13 по московскому времени.

Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок.

Затмение можно будет увидеть невооруженным глазом везде, где во время затмения (с 5:36 до 10:48 МСК) Луна будет находиться над горизонтом. Видимость затмения отмечена на интерактивной карте.

Темно-красным показаны зоны, где лунное затмение будет очень хорошо видно, белым — места, где затмение будет не видно.

Где и как смотреть?

В России особенно хороший обзор будет в Калининградской и Ленинградской областях, в Карелии и Мурманской области. Полное затмение также будет видно на территории Центральной России, в Белоруссии, на Украине и в Молдавии.

Напомним, что лунное затмение наступает, когда Луна попадает в тень, отбрасываемую Землей. При этом ее полного затемнения не происходит.

Чтобы посмотреть затмение, необязательно быть астрономом. Наблюдать лунное затмение можно невооруженным глазом. Даже без специальных предметов вы заметите, как будет меняться цвет Луны: она может стать либо темной, либо приобрести красный или темно-красный оттенок.

Если есть бинокль, то это еще лучше: вы сможете увидеть, как Луна проходит через тень Земли.

Обладателям даже любительского телескопа лунное затмение удастся рассмотреть полностью и даже заметить дополнительные оттенки цветов на поверхности лунного диска.