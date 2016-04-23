СМИ: российскому боксеру грозит тюремный срок за избиение женщины
- 18 января 2019, 15:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Экс-чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Сергея Ковалева обвиняют в избиении женщины, сообщает TMZ.
Как утверждает потерпевшая, россиянин ухаживал за ней на вечеринке, но, получив отказ, применил силу.
По данным издания, в результате женщина получила тяжелые травмы: перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.
Отмечается, что инцидент произошел в начале июня. Боксера задержали по горячим следам.
На первых слушаниях в суде Ковалев отказался признать себя виновным. Следующее заседание должно состояться в марте.
В случае признания его вины россиянину грозит до четырех лет лишения свободы.
В июле 2016 года Сергей Ковалев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, победив малавийца Айзека Чилембу.
За свою спортивную карьеру Ковалев одержал в 36 боях 32 победы, 28 из них — нокаутом. В августе 2018 года он потерял титул чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO, проиграв колумбийцу Элейдеру Альваресу. В феврале у россиянина запланирован реванш с колумбийцем.
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