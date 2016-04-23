СМИ: российскому боксеру грозит тюремный срок за избиение женщины

Экс-чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Сергея Ковалева обвиняют в избиении женщины, сообщает TMZ.

Как утверждает потерпевшая, россиянин ухаживал за ней на вечеринке, но, получив отказ, применил силу.

По данным издания, в результате женщина получила тяжелые травмы: перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

Отмечается, что инцидент произошел в начале июня. Боксера задержали по горячим следам.

На первых слушаниях в суде Ковалев отказался признать себя виновным. Следующее заседание должно состояться в марте.

В случае признания его вины россиянину грозит до четырех лет лишения свободы.

В июле 2016 года Сергей Ковалев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, победив малавийца Айзека Чилембу.

За свою спортивную карьеру Ковалев одержал в 36 боях 32 победы, 28 из них — нокаутом. В августе 2018 года он потерял титул чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO, проиграв колумбийцу Элейдеру Альваресу. В феврале у россиянина запланирован реванш с колумбийцем.