Россиянка пыталась получить маткапитал за несуществующего ребенка

Жительница Сальского района Ростовской области попыталась незаконным способом получить материнский капитал в размере 450 тысяч рублей.

Она предоставила в государственное учреждение поддельное свидетельство о рождении ребенка, которого у нее не было.

В ходе проверки достоверности предоставленных сведений был установлен факт противоправных действий, сообщается на сайте регионального ГУ МВД РФ.

В итоге работники учреждения обратились в органы внутренних дел с заявлением о мошенничестве.

Установив личность подозреваемой, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 37-летнюю ростовчанку.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С женщины взята подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что бухгалтер с Камчатки притворилась беременной ради отдыха на декретные деньги.