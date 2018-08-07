найти ×
   
  • USD -0.11
    66.33
  • EUR -0.05
    75.58
СохранитьСохранено0
×

203256

Россиянка пыталась получить маткапитал за несуществующего ребенка

Small f1a6d446e0

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Жительница Сальского района Ростовской области попыталась незаконным способом получить материнский капитал в размере 450 тысяч рублей.

Она предоставила в государственное учреждение поддельное свидетельство о рождении ребенка, которого у нее не было.

В ходе проверки достоверности предоставленных сведений был установлен факт противоправных действий, сообщается на сайте регионального ГУ МВД РФ.

В итоге работники учреждения обратились в органы внутренних дел с заявлением о мошенничестве.

Установив личность подозреваемой, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 37-летнюю ростовчанку.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С женщины взята подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что бухгалтер с Камчатки притворилась беременной ради отдыха на декретные деньги.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
171028558читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-12232591читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов

Размножив окружающую действительность.

8144643читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас07 августа 2018

Не верьте глазам своим.

11035878читать позжечитаю позже