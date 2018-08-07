Россиянка пыталась получить маткапитал за несуществующего ребенка
- 18 января 2019, 13:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жительница Сальского района Ростовской области попыталась незаконным способом получить материнский капитал в размере 450 тысяч рублей.
Она предоставила в государственное учреждение поддельное свидетельство о рождении ребенка, которого у нее не было.
В ходе проверки достоверности предоставленных сведений был установлен факт противоправных действий, сообщается на сайте регионального ГУ МВД РФ.
В итоге работники учреждения обратились в органы внутренних дел с заявлением о мошенничестве.
Установив личность подозреваемой, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 37-летнюю ростовчанку.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С женщины взята подписка о невыезде.
Ранее сообщалось, что бухгалтер с Камчатки притворилась беременной ради отдыха на декретные деньги.
Войти через социальные сети: